استئناف الدوري الاسترالي منتصف يوليو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

أعلن ​الاتحاد الأسترالي لكرة القدم​ استئناف الدوري المحلي المتوقف منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا في منتصف تموز/يوليو المقبل بشرط التوصل لاتفاق مع محطات البث.

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وتأتي خطة استكمال 6 جولات من الدور التمهيدي ثم إقامة الأدوار الإقصائية بعد تخفيف قيود إجراءات العزل العام في أستراليا التي نجحت إلى حد كبير في احتواء انتشار الوباء.

من ناحيته اكد ​جيمس جونسون​ الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي التزامهم استكمال موسم 2019-2020 من ​الدوري الأسترالي​ وانهم توصلوا لاتفاق بخصوص خطة شاملة مع الأندية ورابطة اللاعبين .

وأضاف انه إذا سارت الأمور بشكل مثالي سيعود اللاعبون إلى المران في منتصف حزيران /يونيو حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب من اللياقة لخوض مباريات تنافسية بحلول منتصف تموز/يوليو على أن يتم استكمال منافسات الدوري الأسترالي بحلول منتصف آب/أغسطس.