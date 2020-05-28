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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استئناف الدوري الاسترالي منتصف يوليو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم استئناف الدوري المحلي المتوقف منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا في منتصف تموز/يوليو المقبل بشرط التوصل لاتفاق مع محطات البث.
وتأتي خطة استكمال 6 جولات من الدور التمهيدي ثم إقامة الأدوار الإقصائية بعد تخفيف قيود إجراءات العزل العام في أستراليا التي نجحت إلى حد كبير في احتواء انتشار الوباء.
من ناحيته اكد جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي التزامهم استكمال موسم 2019-2020 من الدوري الأسترالي وانهم توصلوا لاتفاق بخصوص خطة شاملة مع الأندية ورابطة اللاعبين .
وأضاف انه إذا سارت الأمور بشكل مثالي سيعود اللاعبون إلى المران في منتصف حزيران /يونيو حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب من اللياقة لخوض مباريات تنافسية بحلول منتصف تموز/يوليو على أن يتم استكمال منافسات الدوري الأسترالي بحلول منتصف آب/أغسطس.
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