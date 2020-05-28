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ريال مدريد مستعد أن يضحّي بأربعة لاعبين لضم بوغبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

أفادت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن نادي ​ريال مدريد​ ما زال مهتما في التعاقد مع النجم الفرنسي ​بول بوغبا​، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الملكي سيعرض على اليونايتد ضم أربعة لاعبين من صفوفه وهم جايمس رودريغيز ومارتن أوديغارد وابراهيم دياز ولوكاس فازكيز، مقابل الحصول على خدمات بوغبا.

وتأتي هذه الخطوة من قبل ريال مدريد لعدم مقدرته على دفع مبلغ طائل للتعاقد مع نجم يوفنتوس السابق، في ظل أزمة فيروس التي أثرت على الأوضاع الإقتصادية للأندية.

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