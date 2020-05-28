- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد مستعد أن يضحّي بأربعة لاعبين لضم بوغبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
أفادت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن نادي ريال مدريد ما زال مهتما في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الملكي سيعرض على اليونايتد ضم أربعة لاعبين من صفوفه وهم جايمس رودريغيز ومارتن أوديغارد وابراهيم دياز ولوكاس فازكيز، مقابل الحصول على خدمات بوغبا.
وتأتي هذه الخطوة من قبل ريال مدريد لعدم مقدرته على دفع مبلغ طائل للتعاقد مع نجم يوفنتوس السابق، في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت على الأوضاع الإقتصادية للأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد مستعد أن يضحّي بأربعة لاعبين لضم بوغبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.