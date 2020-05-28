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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا يتعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعرض أنخيل كوريا مهاجمه لإصابة عضلية في ساقه اليسري خلال المران ليصبح بذلك ثاني لاعبي الفريق يصاب في التدريبات هذا الأسبوع بعد زميله جواو فيلكس الذي تعرض لإصابة في أربطة ركبته اليسرى يوم الاثنين الماضي.
وكان أتلتيكو يحتل المركز السادس عندما توقف الدوري المحلي في آذار/مارس الماضي بسبب فيرو كورونا وقبل 11 جولة من نهاية المسابقة .
ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف مسابقتي الدوري في الدرجتين الأولى والثانية دون مشجعين بدءاً من يوم الاثنين الموافق في 8 حزيران/يونيو المقبل.
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