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كوريا يتعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات أتلتيكو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

أعلن نادي ​أتلتيكو مدريد الإسباني​ تعرض ​أنخيل كوريا​ مهاجمه لإصابة عضلية في ساقه اليسري خلال المران ليصبح بذلك ثاني لاعبي الفريق يصاب في التدريبات هذا الأسبوع بعد زميله ​جواو فيلكس​ الذي تعرض لإصابة في أربطة ركبته اليسرى يوم الاثنين الماضي.

وكان أتلتيكو يحتل المركز السادس عندما توقف الدوري المحلي في آذار/مارس الماضي بسبب فيرو وقبل 11 جولة من نهاية المسابقة .

ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف مسابقتي الدوري في الدرجتين الأولى والثانية دون مشجعين بدءاً من يوم الاثنين الموافق في 8 حزيران/يونيو المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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