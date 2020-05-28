كوريا يتعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات أتلتيكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

أعلن نادي ​أتلتيكو مدريد الإسباني​ تعرض ​أنخيل كوريا​ مهاجمه لإصابة عضلية في ساقه اليسري خلال المران ليصبح بذلك ثاني لاعبي الفريق يصاب في التدريبات هذا الأسبوع بعد زميله ​جواو فيلكس​ الذي تعرض لإصابة في أربطة ركبته اليسرى يوم الاثنين الماضي.



وكان أتلتيكو يحتل المركز السادس عندما توقف الدوري المحلي في آذار/مارس الماضي بسبب فيرو كورونا وقبل 11 جولة من نهاية المسابقة .

ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف مسابقتي الدوري في الدرجتين الأولى والثانية دون مشجعين بدءاً من يوم الاثنين الموافق في 8 حزيران/يونيو المقبل.