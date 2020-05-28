شكرا لقرائتكم تعرف على سر غياب خالد الدرندلي عن جلسة الخطيب لبحث أزمة الأهلي المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منعت العملية الجراحية التى أجراها خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي مؤخراً من حضور الجلسة التى عقدها محمود الخطيب رئيس النادي مع عماد حلمي المدير المالي للأهلي أمس ، الأربعاء، وناقش خلالها الخطيب عدة أمور مالية خاصة بالقلعة الحمراء في ظل الظروف المالية الصعبة التى يُعاني منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

وعلم "الخليج 365" أن خالد الدرندلي أجرى عملية جراحية منذ أسبوعين تقريباً إستلزمت البقاء في المنزل حتى الأن حيث يقضي حالياً فترة نقاهة ولا يُغادر المنزل لذا لم يستطع حضور جلسة رئيس الاهلي مع المدير المالي للنادي أمس وأن كان خالد الدرندلي قد تواصل أكثر من مرة طوال الفترة الماضية مع الخطيب وبحثا "هاتفياً" عدة أمور خاصة بالشأن المالي للأهلي في ظل الجهود المكثفة التى يقوم بها الدرندلي وعماد حلمي من أجل مواجهة الأزمة المالية الحالية خاصة بعدما رفض النادي تخفيض عقود اللاعبين أو المدربين أو العمال أو الموظفين.

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وقام المدير المالي للأهلي خلال جلسته مع الخطيب أمس بتوضيح كافة الأمور المالية للنادي وكيفية مواجهة الأزمة المالية ومراجعة مستحقات النادي لدى الجهات الخارجية وكذلك الإلتزامات المفروضة على النادي ، وقدّم عماد حلمي تصوّر شامل عن الوضع المالي تم إعداده بشكل دقيق بالتنسيق مع خالد الدرندلي الذي يتابع الموقف المالي بشكل مُستمر رغم الظروف الصحية والعملية الجراحية التى أجبرته على البقاء في المنزل لأكثر من أسبوعين ولن يغادره قبل عشرة أيام أخرى على أقل تقدير.

ورفض مجلس الأهلى السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.