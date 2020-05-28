شكرا لقرائتكم وائل جمعة يستعيد ذكريات أخر تتويج للأهلي فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد وائل جمعة مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ذكريات أخر لقب أفريقى توج به المارد الأحمر فى 2013 حيث نشر عبر حسابه على انستجرام لحظة إستلام كأس دوري الابطال الأفريقى ففى العاشر من نوفمبر عام 2013، انتفضت مدرجات النادى الأهلي فرحاً بالتتويج الأفريقى الثامن فى تاريخ القلعة الحمراء والأخير حتى الآن، بعدما تغلب المارد الأحمر على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.



وائل جمعه

تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، كان آخر تتويج للأهلى بالبطولة الأفريقية فى نسخة 2013 أمام أورلاندو، بعدما انتهى لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا بالتعادل بنتيجة 1 / 1 قبل أن ينجح المارد الأحمر فى الفوز بموقعة الإياب بملعب المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 ليصبح مجموع المباراتين 3 / 1 لصالح الأهلى ليتوج بلقبه الثامن منفردا بزعامة القارة السمراء فى البطولة الإفريقية.

Advertisements

حافظ المارد الأحمر على اللقب للعام الثانى على التوالى، والثامن للفريق فى مسيرته بدورى الأبطال فى هذه النسخة ليحقق انجازاً جديداً يضاف إلى سجل الفريق الأحمر الذى هيمن على زعامة القارة السمراء، ومازالت الأميرة الأفريقية غائبة عن الدولاب الأحمر منذ ذلك التاريخ.

خاض الاهلى المباراة بتشكيل مكون من :" شريف إكرامي- سيد معوض – وائل جمعة – محمد نجيب – شريف عبد الفضيل -أحمد فتحي – حسام عاشور – وليد سليمان (أحمد شديد) – عبد الله السعيد".