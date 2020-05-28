شكرا لقرائتكم وائل رياض يستعيد ذكرياته مع المنتخب بهدف في شباك رمزي صالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد وائل رياض نجم النادي الأهلي السابق منتخب مصر، ذكرياته مع الفراعنة بهدف في شباك رمزي صالح حارس الأهلي السابق ومنتخب فلسطين، ونشر شيتوس فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تسجيله إحدى الأهداف الصعبة وعلق عليه " كلموني عن الإصرار..إشرب يا رمزي يا صالح ..منتخب مصر و منتخب فلسطين.."، ليرد الأخير " اصرار ايه يا عّم؟ احنا فزنا عليكم ٣/٢..بس جون حلو بصراحه"، كان رمزي صالح قد عاصر فترة الجيل الذهبي في الأهلي، في ظل وجود البرتغالي مانويل جوزية على رأس الإدارة الفنية للقعلة الحمراء.

وكان وائل رياض أكد فى تصريحات سابقة أن النادي الأهلي كان واجباً أن يجدد تعاقد حسام عاشور لموسم واحد فقط كنوع من التكريم لقيمة اللاعب التاريخية داخل القلعة الحمراء.

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أضاف وائل رياض فى تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورت 2 أن حسام عاشور لعب للأهلي 16 عاماً وخاض وأحرز العديد من البطولات المحلية والقارية بخلاف أنه كابتن الفريق وسبق وأن قام الفريق بالتجديد للكباتن على غير رغبة المديرين الفنيين خاصة وأنه لم يرتدي أي تيشيرت سوى القلعة الحمراء.

تابع وائل رياض أن حسام عاشور فوجئ بقرار النادي وكان واجباً أن يتم تمهيد القرار قبلها بـ 3 أشهر على الأقل خاصة وأنه لا يجوز أن يفاجئ كابتن القلعة الحمراء بقرار الاستغناء عنه يوم الجلسة التي عقدت معه وهو في الأساس ذهب للنادي بحثاً عن التفاوض بشأن مدة التجديد عاماً أو عامين.

وكشف وائل رياض ان التعامل مع أبناء النادي يختلف شكلاً وموضوعاً عن لاعب بالنادي لذلك فإن حسام عاشور ابن النادي وبدأ من الطفولة وتدرج في فرق الأهلي طيلت عمره وشعر بألآم النادي وأفراحه طيلت التاريخ.