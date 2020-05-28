شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقرر إعلان رحيل جوميز عن منصبه مع وضوح الرؤية النهائية للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم أن مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان استقر على رحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه وعدم تمديد تعاقده الذى ينتهى فى يونيو المقبل إلا أن أدارة النادى فضلت عدم الاعلان عن القرار بشكل رسمى سوى مع وضوح الرؤية بالنسبة لبطولة الدوري العام هذا الموسم ومع إعلان القرار النهائى للمسابقة سوف توجه إدارة القلعة الصفراء الشكر للمدرب الفرنسى.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .

وفى وقت سابق ، كشف مصدر مقرب من الفرنسى ديديه جوميز، أن المدرب طلب من إدارة ناديه ضرورة إخطاره بالموقف النهائى له مع النادى قبل فترة كافية من نهاية عقده، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "جوميز مرتبط بتعاقد مع الإسماعيلى ينتهى فى شهر يونيو المقبل، ويوجد بند فى العقد بين الطرفين بتمديده تلقائياً حال رغبة مسئولى الدراويش فى استمرار المدرب، ولكن بعد أزمة كورونا وقرار الفيفا بتمديد عقود المدربين واللاعبين أصبح المدرب الفرنسى ملتزماً بالتواجد مع الإسماعيلى لنهاية الموسم الجارى أياً كان توقيت ذلك".

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وأضاف المصدر، "جوميز بعد موافقته على تخفيض عقده مع الإسماعيلى وتوقيعه إقراراً بذلك بشكل رسمى، طلب من مسئولى النادى ضرورة إخطاره بموقفه النهائى مع الإسماعيلى قبل 10 أيام من نهاية عقده حتى يستطيع التحضير للخطوة المقبلة فى حياته "

وتابع، "جوميز متشوق لاستمرار رحلته مع الإسماعيلى، سواء فى الدورى أو البطولة العربية التى وصل فى منافساتها لمرحلة الدور قبل النهائى، ويتطلع لتخطى عقبة الرجاء المغربى للوصول للمباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية الابطال ضمن خطة إعادة الدراويش لمنصات التتويج بعد طول غياب".

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.