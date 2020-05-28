شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يستعيد ذكريات التتويج الأفريقى الأخير للأهلى فى 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل جمعة، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، ذكريات آخر لقب أفريقى توج به المارد الأحمر فى 2013، ونشر عبر حسابه على إنستجرام لحظة استلام كأس دوري الأبطال الأفريقى، ففى العاشر من نوفمبر عام 2013 انتفضت مدرجات النادى الأهلي فرحاً بالتتويج الأفريقى الثامن فى تاريخه والأخير حتى الآن، بعدما تغلب المارد الأحمر على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، كان آخر تتويج للأهلى بالبطولة الأفريقية فى نسخة 2013 أمام أورلاندو، بعدما انتهى لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا بالتعادل بنتيجة 1 / 1 قبل أن ينجح المارد الأحمر فى الفوز بموقعة الإياب بملعب المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 ليصبح مجموع المباراتين 3 / 1 لصالح الأهلى ليتوج بلقبه الثامن منفردا بزعامة القارة السمراء فى البطولة الإفريقية.

حافظ المارد الأحمر على اللقب للعام الثانى على التوالى، والثامن للفريق فى مسيرته بدورى الأبطال فى هذه النسخة ليحقق انجازاً جديداً يضاف إلى سجل الفريق الأحمر الذى هيمن على زعامة القارة السمراء، ومازالت الأميرة الأفريقية غائبة عن الدولاب الأحمر منذ ذلك التاريخ.

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خاض الاهلى المباراة بتشكيل مكون من :" شريف إكرامي- سيد معوض – وائل جمعة – محمد نجيب – شريف عبد الفضيل -أحمد فتحي – حسام عاشور – وليد سليمان (أحمد شديد) – عبد الله السعيد".