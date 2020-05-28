شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مصطفى لاعب المقاولون يستقبل مولوده "محمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل كريم مصطفى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم الخميس، مولوده "محمد"، وكتب لاعب ذئاب الجبل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "‏الحمد لله من قبل ومن بعد، رزقنا الله بمولود اسميناه (محمد )، نسأل الله أن يكون من البارين والصالحين ، ونفع به الإسلام والمسلمين"، ويحرص لاعبو المقاولون على خوض التدريبات المنزلية وفقاً للخطة التي وضعها الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، للحفاظ على اللياقة البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد منذ مارس الماضي.



كريم مصطفى

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

في سياق متصل، طالب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، بضرورة وضع ضوابط لوكلاء اللاعبين وحدود فى تعاملاتهم مع الأندية، بسبب الصفقات غير المنطقية وارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه فى الدورى المصرى، خاصة أن الأسعار المتداولة فى السوق الرياضية تفوق إمكانيات معظم الأندية ولا تتناسب مع باقى الأندية التى تعانى بسبب تدخل وكلاء اللاعبيين الذين يلعبون لمصلحتهم من أجل الحصول على نسبة أكبر من المقابل المادى.

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وقال عادل: كل جنيه يتم إنفاقه على قطاع الكرة بنادى المقاولون العرب، يدخل فى ميزانية خاصة بمكسبه وخسائره، وهذه سياسة الإدارات الناجحة.

وأضاف عضو المقاولون: أتمنى من اتحاد الكرة أن يضع ضوابط لوكلاء اللاعبين في الفترة المقبلة، خاصة أن الاسعار أصبحت تاريخية بدون داع، ولا نريد أن نضرب أمثلة للاعبين اتدفع فيها مبالغ ضخمة ولم تقدم أي أداء يكافئ هذه الأرقام.

واستطرد عضو المقاولون: يجب أن يتم تسعير اللاعبين على أساس المشاركة مع المنتخب الوطني.

واختتم محمد عادل: عودة الدوري قرار الدولة ولذلك فالحكومة ستتخذ القرار الصحيح، والكرة صناعة ليس اللاعبين فقط بل والجمهور نفسه أتمنى عودة النشاط من أجل جميع العاملين في مجال الرياضة.