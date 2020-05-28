شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يستعيد ذكرياته مع الفراعنة بهدف فى شباك رمزى صالح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل رياض، نجم النادي الأهلي السابق منتخب مصر، ذكرياته مع الفراعنة بهدف فى شباك رمزى صالح حارس الأهلي السابق ومنتخب فلسطين، ونشر شيتوس فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، خلال تسجيله أحد الأهداف الصعبة وعلق عليه قائلا، "كلموني عن الإصرار.. اشرب يا رمزى يا صالح .. منتخب مصر ومنتخب فلسطين.."، ليرد الأخير "إصرار أيه يا عّم؟ إحنا فزنا عليكم ٣/٢..بس جون حلو بصراحه"، كان رمزي صالح قد عاصر فترة الجيل الذهبي في الأهلي، في ظل وجود البرتغالي مانويل جوزيه على رأس الإدارة الفنية للقعلة الحمراء.
وكان وائل رياض أكد فى تصريحات سابقة أن النادي الأهلي كان واجباً أن يجدد تعاقد حسام عاشور لموسم واحد فقط كنوع من التكريم لقيمة اللاعب التاريخية داخل القلعة الحمراء.
تابع وائل رياض أن حسام عاشور فوجئ بقرار النادي وكان واجباً أن يتم تمهيد القرار قبلها بـ 3 أشهر على الأقل خاصة وأنه لا يجوز أن يفاجئ كابتن القلعة الحمراء بقرار الاستغناء عنه يوم الجلسة التي عقدت معه وهو في الأساس ذهب للنادي بحثاً عن التفاوض بشأن مدة التجديد عاماً أو عامين.
وكشف وائل رياض ان التعامل مع أبناء النادي يختلف شكلاً وموضوعاً عن لاعب بالنادي لذلك فإن حسام عاشور ابن النادي وبدأ من الطفولة وتدرج في فرق الأهلي طيلت عمره وشعر بألآم النادي وأفراحه طيلت التاريخ.
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