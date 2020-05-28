شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضه للتنمر.. مواقف لا تنسى لـ شيكابالا مع جمهور الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موجة السخرية تعرض لها شيكابالا، لاعب الزمالك، من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه العديد من نجوم كرة القدم جملة وتفصيلاً، ونشر شيكابالا عدداً من رسائل الدعم التى تلقاها من عدد كبير من نجوم الزمالك، سواء فى كرة القدم مثل محمود فتح الله، ومصطفى محمد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وغيرهم من اللاعبين، ومن نجوم كرة اليد حسن قداح ومحمد محمود هاشم والإعلامية نيرة الأحمر، بخلاف مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى حرص على دعم الفهد الاسمر.

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قائد الزمالك استعان بآية قرآنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، ونشر عبر استورى إنستجرام صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".

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وحرص مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على دعم محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، بعد حملة السخرية التى تعرض لها من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.