شكرا لقرائتكم خبر عن اشرب يا رمزى يا صالح.. شيتوس يحتفل بهدفه فى شباك فلسطين.. والحارس: جون حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل وائل رياض شيتوس، مدرب المنتخب الأوليمبى ونجم الأهلى السابق، فى وصلة هزار مع رمزى صالح، حارس مرمى الأهلى ومنتخب فلسطين السابق، بسبب هدف أحرزه شيتوس فى شباك صالح، خلال لقاء ودى جمع بين منتخبى مصر وفلسطين.

ونشر شيتوس، عبر حسابه على انستجرام، الهدف الذى سجله فى مرمى صالح، صحبه بتعليق: "كلمونى عن الإصرار.. اشرب يا رمزى يا صالح.. منتخب مصر ومنتخب فلسطين"، ليرد الحارس الفلسطينى، مازحا: "إصرار ايه يا عّم مصر؟.. إحنا فزنا عليكم 3/2.. بس جون حلو بصراحة".

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وائل رياض

من ناحية أخرى، تفاعل وائل رياض مع أحداث مسلسل الاختيار، الذى عرض مؤخرا فى موسم دراما رمضان، جسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسى عقب مشاهدة اللحظات الأخيرة فى عمره، وكتب شيتوس: "سيبكم من قوة حلقة الاختيار واستشهاد القائد أحمد المنسى، علشان من أول حلقة وناس كتير بتستشهد لا يقلوا عن منسى حاجة علشان كلهم فى الجنة ونعيمها، لكن اللى جه فى بالى ان اللى بنشوفه فى مسلسل ده بيحصل فى الحقيقة كل يوم ، ناس قاعدة تدافع عن الأرض والعرض ناس كل همها انك تعيش فى أمان، ناس بتنتظر الموت كل يوم فى كمين قاعدين فيه واحنا قاعدين فى بيوتنا امنين وبنتصارع فى اشغالنا ومش داريانين باللى بيحصل ده واخرنا نقرا خبر ضرب كمين او استشهاد جنود نزعل 3 أيام ونعمل حداد فى التلفزيونات ونتهرس تانى مع دوامة الحياة، من الآخر الدرس اللى اتعلمته من الاختيار هو ان جيشنا احسن جيش فى العالم و جزمة اى جندى فى الجيش فوق دماغى ومصر هتفضل قوية غصب عن أى حد".

وكان رمزى صالح، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب فلسطين السابق، أعلن اعتزال كرة القدم نهائيا فى مطلع نوفمبر الماضى، قائلا: "بعد مغامرة استمرت لأكثر من 22 عاما فى الملاعب أعلن اعتزالى كرة القدم.. شكرًا لكل من ساندنى ودعمنى طوال مسيرتى".

ولعب رمزى صالح لكل أندية شباب جباليا الفلسطينى والأهلى وسموحة والجونة والمريخ السودانى والأسيوطى (بيراميدز) والاتحاد السعودى.