شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسر إبراهيم يتدرب فى الجيم استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلي، وصلة تدريبية فى صالة الجيم للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذى اجتاح العديد من دول العالم وتسبب فى إيقاف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازى لمنع انتشار الفيروس وحرصاً على سلامة اللاعبين. ونشر ياسر إبراهيم فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال أدائه التدريبات فى صالة الجيم.

ويحرص لاعبو النادى الأهلى على خوض التدريبات اليومية وفقاً لخطة رينيه فايلر المدير ألفنى للفريق الأحمر، من أجل الاستعداد لاستئتناف الدوري، فى ظل اقتراب عودة النشاط الرياضى المقرر استئنافه منتصف يونيو المقبل.

فى سياق متصل، لا يجد السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للأهلى أزمة كبيرة فى قلب دفاعات ألفريق، فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين فى الوقت الحإلى منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامى ربيعة، إلا أن الجهاز ألفنى حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق فى الصيف بحسب أرائهم ألفنية.

ويُجرى مسئولو النادى الأهلى إتصالات ومباحثات مع جهات مختلفة فى الدولة للاستفسار عن مصير بطولة الدورى التى تم تجميدها منذ عدة أسابيع جراء "جائحة" كورونا لاسيما فى التصريحات الإيجابية التى خرجت خلال ألفترة الماضية من عدة مسئولين يؤكدون خلالها أن هناك تفاؤل كبير بشأن إمكانية عودة الدورى لاسيما مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأخيرة التى قال فيها أن النشاط الرياضى سيعود تدريجياً منتصف يونيو المقبل ، وهو ما جعل الإدارة الأهلأوية تفتح خط اتصالات مع جهات مُتعددة فى الدولة سواء كانوا فى وزارة الرياضة أم الصحة أم جهات أخرى من أجل الاستفسار عن موقف النشاط الرياضى وعودة بطولة الدوري.