شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستفسر من مسئولى الإسماعيلى عن مصير البطولة العربية بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، على الاستفسار من مسئولى ناديه عن مصير البطولة العربية، وهل سيتم استئناف منافساتها قريباً. وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وأخطر مسئولو الإسماعيلى المدرب الفرنسى بأن الاتحاد العربى لكرة القدم يصر على عدم إلغاء النسخة الحالية من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية"، فى ظل توقفها الحالى بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، إذ وضع الاتحاد اقتراحا جديدا لاستكمال مباريات النسخة الحالية من البطولة فى المغرب، التى سوف تستضيف المباراة النهائية هذا العام.

وذكر موقع " le360" المغربى، أن اقتراح الاتحاد العربى يقضى بإقامة مباراة الرجاء مع الإسماعيلى، ومباراتى الثنائى السعودى الشباب والاتحاد على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط، وهو نفس الملعب الذى سوف يستضيف المباراة النهائية.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى أن الاتحاد العربى لكرة القدم يسعى لمشاركة بطل كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث ذكر موقع "دورى بلس" السعودى، أن الاتحاد يسعى لمشاركة فريقين من خارج الوطن العربى فى النسخ المقبلة للبطولة العربية أحدهما من أوروبا والآخر من أميركا الجنوبية.

وأضاف الموقع، أن هذه الخطوة تأتى من الاتحاد العربى للحصول على موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى مشاركة بطل البطولة العربية فى كأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد العربى قد اختار ملعب "الأمير مولاى عبد الله"، لاحتضان المباراة النهائية، من البطولة العربية، على اعتبار تسمية هذه النسخة تحمل اسم الملك محمد السادس

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وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .

كشف مصدر مقرب من الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، أن المدرب مهتم بدرجة كبيرة للغاية بمؤتمرات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس وزراء مصر، للتعرف على قرارت الدولة فى حظر التجول والعزل المنزلى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "جوميز يتابع عن كثب هذه المؤتمرات، ويحرص على ترجمتها للفرنسية لمعرفة الموعد الدقيق لنهاية العزل المنزلى بالقاهرة وعودة الحياة لطبيعتها" .

وأضاف المصدر، "إدارة الإسماعيلى ترغب فى عدم استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم وأبلغت المدرب الفرنسى بذلك ليلتزم بهذا التوجه فى تصريحاته، إلا أن جوميز يرغب بشدة فى استئناف النشاط الكروى فى ظل حالة الملل التى فرضت نفسها عليه فترة طويلة بسبب جائحة كورونا ووجوده بمفرده فى الإسماعيلية وعدم قدرته على رؤية عائلته بسبب قرار تعليق رحلات الطيران فى أغلب دول العالم".

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن قرار الإسماعيلى يشمل تخفيض رواتب الجهاز المعاون لجوميز بالإضافة للجهاز الإدارى والطبى.