شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب تسديدة لكرة السلة استغرقت دقيقتين لإحراز الهدف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق الكثيرون كرة السلة ويفضلون ممارستها أو متابعتها، حيث تحتاج هذه الرياضة الممتعة إلى مهارات عالية لممارستها، إلى جانب الدقة الشديدة في التصويب حتى يتمكن اللاعبين من إحراز الأهداف من مسافات ليست قريبة.

وأحيانا، يمكن تصويب الكرة إلى الهدف من مكان بعيد رغم أن الملعب محدود المساحة، وربما يقف بعض اللاعبين المنافسين أمام الفريق الآخر حتى لا يتم تسديد الكرة في موقعها، لذا من الأفضل أن يتم تسديد الكرة عن قرب وبدقة شديدة داخل السلة ليتمكن الفريق من النصر.



كرة السلة

في إطار ذلك، نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو لتسديد كرة السلة بدقة كبيرة، حيث تعد من أغرب الرميات في كرة السلة، إذ يظهر في الفيديو اللاعب خلال إلقائه الكرة لتمر بالكثير من ‏المراحل لمدة تصل إلى نحو دقيقتين قبل أن تصل إلى هدفها النهائي.‏

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جانب من تسديد كرة السلة

وأظهرت لقطات الفيديو، المراحل التي مرت بها كرة السلة أثناء وصولها إلى الهدف، حيث اتخذت مسارات عديدة تم إعدادها مسبقا بدقة، حيث تسمح للكرة بالانتقال بين ‏مستويات مختلفة حتى تصل إلى هدفها الأخير.



تسديد كرة السلة

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