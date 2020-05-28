شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دويدار لمنتقدي شيكابالا: لا تسخر من أحد فلا تعلم كيف يكون حالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالى، على دعم ومؤازرة محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، بعد حملة السخرية التى تعرض لها من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه.





ونشر دويدار، عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع الأباتشى، صحبها بتعليق: "شيكابالا لاعب عالمى وأمهر لاعب فى تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظرى، وشخصية جدعة جدا، فى ناس كتيير بتقدر شيكابالا، لكن اللى بيحصل من انتقاد وسخرية بعض الجمهور عليه وعلى أسرته شيء غير محترم وجهل من بعض الناس، إحنا كلنا واحد، انتقد أى شخص باحترام.. إياك والسخرية.. لا تسخر من أحد فلا تعلم سوف يكون حالك غدا".



دويدار

وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا: "عيد سعيد" .

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واستعان شيكابالا بآية قرآنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".

كما قام شيكابالا، بنشر عدد من رسائل الدعم التى تلقاها عقب موجة السخرية التى تعرض لها، حيث جائت تلك الرسائل من عدد كبير من نجوم الزمالك سواء فى كرة القدم مثل محمود فتح الله، مصطفى محمد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وغيرهم من اللاعبين، ومن نجوم كرة اليد حسن قداح ومحمد محمود هاشم والإعلامية نيرة الأحمر، بخلاف مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى حرص على دعم الفهد الاسمر.