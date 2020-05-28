شكرا لقرائتكم خبر عن "المشاية" وسيلة الكابيتانو حسام غالى للمحافظة على وزنه فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص حسام غالى، مدير الكرة بالجونة ونجم الأهلى السابق، على الاستعانة بالمشاية للحفاظ على وزنه فى ظل العزلى المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على العالم بأسره منذ فترة طويلة. وكان حسام غالى قد أعلن اعتزاله بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء، ليسدل الستار على مسيرته الكروية داخل جدران النادى الأهلى قبل أن يتجه إلى عالم التدريب، وكان النشاط الرياضى قد توقف فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم واجبر الملايين على البقاء فى منازلهم.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، وكأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، وكأس مصر 2003- 2017، ودورى أبطال أفريقيا2001 – 2012، وكأس الكونفدرالية 2014، وكأس السوبر الأفريقى 2002.

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من جانبه نفى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن يكون قد تم ترشيح حسام غالى لتولى الإدارة الفنية داخل اتحاد الكرة، قائلا، إنه كلام عار من الصحة، وهذا لا يتعارض مع أن غالى اسم كبير ولا يوجد خلاف عليه، لكن لم يتم طرح هذا الملف من الأساس بين أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وأوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن عودة الدورى المصرى قرار دولة والجميع يعلم ذلك ولم يتم حسم مصير المسابقة حتى الآن، منتقدا من رد على تصريحاته بأن القرار بيد الدولة بأنه تدخل حكومى، لأن هذا وباء منتشر فى العالم ومن الصعب عودته بدون التنسيق مع مؤسسات الدولة.. وقال فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أطالب مسئولى الأندية بأن يعوا تصريحاتهم، وأن يكونوا على مستوى عالٍ من الوعى كونهم مسئولين عن شريحة كبيرة من الجماهير.