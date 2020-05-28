لا بطاقة صفراء.. فيفا يقنن عقوبة البصق على أرضية الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا رسميًا تم توزيعه على الاتحاد الأهلية وذلك فيما يتعلق بسلوك اللاعبين أثناء المباريات في مرحلة مابعد العودة من جائحة كورونا.

الأيام الماضية شهدت عودة بطولة الدوري الألماني من جديد بعد توقف طويل فرضته جائحة فيروس كورونا، وسط تأكيدات على اقتراب عودة باقي الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

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الفيفا خاطب الاتحادات الأهلية يوم الأربعاء الموافق 27 مايو من أجل تقنين عملية البصق على أرضية الميدان خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية.

وجاء في الخطاب الذي أرسله فيفا إلى الدول الأعضاء أن البصق والأمور المشابهة على أرضية الملعب لا تستوجب البطاقة الصفراء خاصة وأنه من المستحيل على مسؤلي المباريات اكتشاف كل هذه الوقائع، وعليه فإن معاملة البصق على أنه خطأ يستوجب معه بطاقة صفراء سيؤدي إلى الظلم.

وشدد فيفا في بيانه أنه سيكون هناك قرارات تأديبية من جانب منظمي المسابقات في حل رصد هذه الواقعة بعد المباريات.