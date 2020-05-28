محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا رسميًا تم توزيعه على الاتحاد الأهلية وذلك فيما يتعلق بسلوك اللاعبين أثناء المباريات في مرحلة مابعد العودة من جائحة كورونا.
الأيام الماضية شهدت عودة بطولة الدوري الألماني من جديد بعد توقف طويل فرضته جائحة فيروس كورونا، وسط تأكيدات على اقتراب عودة باقي الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.
الفيفا خاطب الاتحادات الأهلية يوم الأربعاء الموافق 27 مايو من أجل تقنين عملية البصق على أرضية الميدان خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية.
وجاء في الخطاب الذي أرسله فيفا إلى الدول الأعضاء أن البصق والأمور المشابهة على أرضية الملعب لا تستوجب البطاقة الصفراء خاصة وأنه من المستحيل على مسؤلي المباريات اكتشاف كل هذه الوقائع، وعليه فإن معاملة البصق على أنه خطأ يستوجب معه بطاقة صفراء سيؤدي إلى الظلم.
وشدد فيفا في بيانه أنه سيكون هناك قرارات تأديبية من جانب منظمي المسابقات في حل رصد هذه الواقعة بعد المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر لا بطاقة صفراء.. فيفا يقنن عقوبة البصق على أرضية الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.