بدون جمهور.. الاتحاد البلجيكي يعلن موعد مباراة نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الخميس أن المباراة النهائية لمسابقة الكأس بين كلوب بروج وانتويرب ستقام بدون جمهور يوم الأول من اغسطس المقبل.
وكان من المقرر أن تقام المباراة في مارس الماضي لكن جرى تأجيلها بسبب جائحة كورونا.
ويحتضن ملعب الملك بودوان في بروكسل المباراة في الأول من أغسطس.
ويتطلع كلوب بروج لحصد الثنائية بعد تأكيد فوزه في وقت سابق بلقب الدوري البلجيكي عقب إلغاء الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتم حظر إقامة الفعاليات الرياضية في بلجيكا حتى 31 يوليو المقبل، ويخطط اتحاد الكرة البلجيكي لإطلاق موسم 2020 /2021 من الدوري الممتاز يوم السابع من أغسطس.
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