عبدي شريف يمدد عقده مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مدد نادي ليفربول الإنجليزي عقد لاعبه الشاب عبدي شريف صباح اليوم الخميس.

البالغ من العمر 19 عاما كان يتدرب مع براعم ليفربول منذ سن السادسة، وانضم رسميًا إلى النادي بعد ثلاث سنوات.

وكان شريف ضمن فريق ليفربول تحت 18 عاما الفائز بكأس شباب الاتحاد في عام 2019 وشارك لأول مرة في 23 عامًا في يناير من نفس العام.

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وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال اللاعب الشاب: "هذا يعني لي الكثير، كنت متحمسًا عند التوقيع".

وأضاف: "لا أعتقد أنه من السهل أن تحصل على فرصة للعب مع نادي كبير ورائع مثل ليفربول".

وأتم: " أريد أن أشكر الجميع الذين وقفوا بجانبي في فترة إصابتي، متشوق للعودة إلى الملاعب من جديد".

جدير بالذكر أن شريف تعرض للإصابة خلال صيف 2019، ولا زال في مرحلة التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.