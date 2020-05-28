الكرتي يحبط آمال الزمالك.. ويفضل الاحتراف الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعرب وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي عن رغبته في خوض تجربة احترافية في أوروبا، لافتًا إلى أنه تلقى عروضا من قبل بعض الأندية العربية في وقت سابق إلا أنها لم تُرضيه أو تُرضي النادي.

ويعد الكرتي هدفًا لأكثر من نادي عربي على رأسهم الزمالك ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يرغب في ضم البالغ من العمر 25 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" نقلته صحيفة "africatopsports" قال الكرتي: "إذا كان هدفي هو التطور في مصر أو في دولة عربية أخرى فسيكون الأمر سهلاً، لأن المستوى الذي أظهرته مع الوداد يستحق التقدير، أفضل الاحتراف الأوروبي".

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وأضاف الكرتي: " تلقيت عروضًا قبل هذا الموسم ، لكنها لم تلق قبولا لي ولا للنادي".

وتابع لاعب الوداد: "العرض الوحيد الذي كان مثيرًا للاهتمام حقًا هو عرض باليرمو في 2016، كان الفريق حينها في الدوري الإيطالي، لكن الصفقة لم تتم، ولحسن الحظ ، استمريت مع النادي وحققت أشياء يحلم بها كل لاعب".

وانضم الكرتي إلى صفوف الوداد مطلع موسم 2013/2014 قادما من أولمبيك خربيكة، وساهم صاحب الـ25 عامًا في تتويج فريقه بثلاثة ألقاب دوري محلي، لقب دوري أبطال أفريقيا وسوبر أفريقي.