احتفال صامت لبايرن في حالة تتويجه بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال ديتر ريتر عمدة مدينة ميونخ أنه لن يتم السماح لبايرن ميونخ، إذا توج بلقب الدوري، أن يقيم حفلا ضخما في الساحة العامة بالمدينة "مارين بلاتز" مثلما كان يحدث في السنوات السابقة.

وقال ريتر لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الخميس :" للأسف، لا يمكن تخيل إقامة الاحتفال السنوي بتتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري في مارين بلاتز هذا العام- ليس لأن الفريق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري يفتقد للنجاح الرياضي، ولكن بكل تأكيد بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا".

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وبعد أن فاز بايرن على بوروسيا دورتموند 1 / صفر يوم الثلاثاء الماضي، اقترب الفريق من التتويج بلقبه الثامن على التوالي.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب بفارق سبع نقاط على دورتموند، صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب.

ومع تبقي ست مباريات، أعلن النادي أن التتويج بلقب الدوري لم يحسم بعد، وأنه لا يوجد أي إشارة عن كيفية الاحتفال باللقب الذي اقترب منه الفريق، وفقا لصحيفة بيلد.