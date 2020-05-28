تقارير: رئيس الكاف يدلي بشهادته في أزمة نهائي "رادس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية إن المحكمة الرياضية استدعت أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل الإدلاء بشهادته في أزمة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

وكانت المباراة التي استضافها ملعب رادس قد شهدت أحداثا مؤسفة انتهت باعتبار الوداد المغربي منحسبا من المباراة وإعلان تتويج الترجي بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

من جانبه رفض الوداد الهزيمة واعتباره منسحبا، وقدم شكوى إلى المحكمة الرياضية دافع فيها عن كامل حظوظه لكونه لم ينسحب من المباراة وأنه طالب فقط الرجوع لتقنية الفيديو "VAR" بعد إلغاء هدف وليد الكرتي الذي اعتبره الحكم بكاري جاساما في حالة تسلل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الشكوى غدًا الجمعة (29 مايو) وطلبت شهادة أحمد أحمد رئيس الكاف باعتباره كان متواجدا في أرض الملعب حينما حدثت الأزمة.