محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى مساء الأربعاء نقل لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى من نابولي إلى العاصمة روما.
وكان مقررا أن تستضيف نابولي الحدث نتيجة لانشغال الاستاد الأولمبي في روما باستضافة فعاليات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، لكن مع تأجيل البطولة القارية للعام المقبل بفعل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد، أصبح من الممكن أن تستضيف العاصمة الإيطالية اللقاء.
وسيقام الدوري الماسي في روما يوم 17 سبتمبر المقبل.
ومع ذلك أوضح الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى أن لقاء في الدوري الماسي لن يقام في الاستاد الأولمبي ولكن في ستاديو دي مارمي.
وأعرب الفيو جومي رئيس الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى عن أمله في إقامة اللقاء في حضور الجماهير ، موضحا "لا نفكر في إقامة الحدث خلف الأبواب المغلقة ولكن بأبواب مفتوحة".
كانت هذه تفاصيل خبر روما تستضيف لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى بدلا من نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.