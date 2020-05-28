بشروط صارمة.. المجر تسمح للجماهير بالعودة للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت المجر السماح بعودة الجماهير للأحداث الرياضية التي تقام في الأماكن المفتوحة مثل كرة القدم بداية من اليوم الخميس، وذلك في ظل قواعد تباعد اجتماعي صارمة وسط تفشي وباء فيروس كورونا.

وذكر مرسوم حكومي صدر مساء الأربعاء أن هذه الأحداث يجب أن تقام في ساحات بلا أسقف أو بها تغطية جزئية فقط.

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ومن أجل الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي، يجب ترك ثلاثة مقاعد خالية بين المقاعد الممتلئة، ويمكن ألا يتم استخدام الكرسي الذي يتواجد خلف المشجع.

وذكرت بوابة "444 . اتش يو" :"بالنظر إلى الحضور في السابق فإن هذا لا يخلق تغييرا جذريا"، مشيرة إلى أنه كان هناك حضور قليل لمباريات كرة القدم قبل تفشي الوباء.

وتوقف الدوري المجري في مارس الماضي واستؤنف مطلع الأسبوع بدون جمهور.