أرسنال يضع لاعب برشلونة ضمن أهدافه

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، لضم رافينيا لاعب وسط برشلونة، المعار لنادي سيلتا فيجو، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أرسنال يفكر بـ ضمرافينيا من أجل تدعيم خط وسط الفريق، حيث يبحث مايكل أرتيتا عن بناء فريق قوي للجانرز، بعد توليه المهمة في منتصف الموسم الجاري.
ومع المتوقع عودة سيبايوس المعار من ريال مدريد، إلى نادي العاصمة الإسبانية، بعد إنتهاء إعارته، ويبحث أرسنال عن لاعبي وسط، و يبدو أن رافينيا سيكون خيارًا مثاليًا للمدفعجية.
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