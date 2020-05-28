برشلونة يتمسك بضم بيانيتش ويستعد لتقديم عرض جديد

يصمم نادي برشلونة الإسباني، بضم النجم البوسني، ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث نادي برشلونة عن صيغة عرض جديد، بعد رفض لاعبه، أرثر ميلو، الدخول ضمن صفقة بيانيتش، وتمسكه بتواجده مع برشلونة، ويدرج أسماء جديدة، وفي

حال رفض يوفنتوس سيضطر النادي لتقديم عرض مالي دون إدخال لاعبين ضمن الصفقة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيواصل محاولاته، بضم بيانيتش، الذي يراه ضمن خططه المستقبلية، في حين يرغب اللاعب

البوسني بالإنضمام لصفوف البلوجرانا، وستحاول إدارة البرسا بشتى الطرق بضمه، سواء عن طريق صفقات تبادلية، أو شراء.

فيما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس يرغب بضم أرثر ميلو من أجل الموافقة على ترك بيانيتش، كما من الممكن أن يفكر في فرانكي دي يونج في حال صعوبة ضم أرثر، الذي يرفض الرحيل.