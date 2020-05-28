متابعة دورية من وزارة الرياضة لحملات التعقيم داخل مراكز الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ستقوم خلال الأيام القادمة بالمتابعة الدورية مع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات للتعرف على معدل إنجاز حملة التعقيم والنظافةالعامة بمراكز الشباب ، وكذا ما تحتاجه من صيانة لإجرائها؛ لتكون على أهبة الاستعداد عند استئناف النشاط بها.
واعلن وزير الشباب والرياضة اليومعن تنفذ الوزارة لحملة موسعة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، والقيام بإجراء الصيانة المطلوبة لمنشآتها خلال الفترة الراهنة؛ استعداداً لاستئناف النشاط بها، وعودة العمل بها، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً منتصف يونيو المقبل.
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