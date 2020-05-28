رئيس اتحاد السلة: لا نفكر فى إلغاء الموسم

أكد مجدي أبوفريخة، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أنه لا تفكير في إلغاء الموسم الحالي على الإطلاق، موضحاً أن الحديث عن إلغاء المسابقة أمر صعب، خصوصًا أن الأندية تكبدت مصروفات كبيرة وهناك جهد كبير بذل من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، عدم استكمال الموسم أمر غير جيد للأندية والاتحاد والرياضة بشكل عام.

وقال: «استكمال الدوري سيتم وفقًا للاشتراطات التي تمت من بداية الموسم، ولن يتم المساس بهذه الاشتراطات».

وأضاف: «كانت لدينا خطة لإعداد المنتخبات السنية، لكن تفشي فيروس كبيرة وهناك جهد كبير بذل من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، عدم استكمال الموسم أمر غير جيد للأندية والاتحاد والرياضة بشكل عام.وقال: «استكمال الدوري سيتم وفقًا للاشتراطات التي تمت من بداية الموسم، ولن يتم المساس بهذه الاشتراطات».وأضاف: «كانت لدينا خطة لإعداد المنتخبات السنية، لكن تفشي فيروس كورونا أوقف كل شيء، وفور عودة النشاط سيتم تجميع المنتخبات الأربعة وإعدادها على أعلى مستوى للمنافسات قاريًا وعالميًا».

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