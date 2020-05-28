معارو الأهلي يترقبون مصيرهم مع الأحمر

يترقب لاعبو النادي الأهلي المعارون حسم مصيرهم فى المرحلة المقبلة من جانب فايلر، خصوصًا أن إدارة الأهلى لم تتواصل بشكل رسمى مع اللاعبين المعارينبخصوص عودتهم أو رحيلهم.
أعار الأهلى فى الموسم الحالى 14 لاعبًا هم حسين السيد (الصفاقسى التونسي)، والمغربى وليد أزارو (الاتفاق السعودي)، وأحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وباسم على (الجونة)، ومحمد عبد المنعم وناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى (سموحة)، وعمار حمدى وعمرو جمال (طلائع الجيش)، ومحمد شريف (إنبي).
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