موليكا يغلق الباب أمام الأهلي من أجل حلم أوروبا

تعقدت مفاوضات النادى الأهلى للفوز بخدمات النجم الكونغولى جاكسون موليكا، هداف فريق مازيمبى، فى الموسم المقبل، بعدما تلقى اللاعب عرضين مغريين من

جانب فريقى مارسيليا الفرنسى وفنربخشة التركى للحصول على خدماته.أصبحت فكرة التعاقد مع موليكا صعبة للغاية فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف فى قارة أوروبا خلال المرحلة المقبلة، وعدم البقاء فى قارة أفريقيا، سواء مع مازيمبى، أو مع أى فريق آخر داخل القارة السمراء.