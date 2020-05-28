تعقدت مفاوضات النادى الأهلى للفوز بخدمات النجم الكونغولى جاكسون موليكا، هداف فريق مازيمبى، فى الموسم المقبل، بعدما تلقى اللاعب عرضين مغريين منجانب فريقى مارسيليا الفرنسى وفنربخشة التركى للحصول على خدماته.
أصبحت فكرة التعاقد مع موليكا صعبة للغاية فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف فى قارة أوروبا خلال المرحلة المقبلة، وعدم البقاء فى قارة أفريقيا، سواء مع مازيمبى، أو مع أى فريق آخر داخل القارة السمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر موليكا يغلق الباب أمام الأهلي من أجل حلم أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.