وزير الرياضة : الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وتعميمها للوقاية من كورونا

أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار كورونا والتى سيتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة سيتم موافاة مديريات الشباب والرياضة بها لتعميمها وتطبيقها داخل المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة فى جميع محافظات الجمهورية. وأكد صبحي أن الوزارة تضع صحة وسلامة الشباب والمواطنين فى صدارة الأولويات، وستقوم دورياً بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم داخل المنشآت الشبابية والرياضية عقب تشغيلها، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لنشر مزيد من الوعي لدى النشء والشباب حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وتابع بأن وزارة الشباب والرياضة تمضي قدماً فى تطوير ورفع كفاءة، وصيانة البنية التحتية بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات فى ضوء استراتيحية الوزارة الهادفة إلي تطوير المنشآت الشبابية، وإتاحتها أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة، فضلاً عن تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مشيراً إلى الدور المجتمعي لمراكز الشباب فى أزمة كورونا من خلال الاستفادة منها، وإتاحتها لخدمة المواطنين فى خدمات البريد وصرف المعاشات، ومشاركة أعضائها من الشباب فى تطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها.

وستقوم دورياً بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم داخل المنشآت الشبابية والرياضية عقب تشغيلها، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لنشر مزيد من الوعي لدى النشء والشباب حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.وتابع بأن وزارة الشباب والرياضة تمضي قدماً فى تطوير ورفع كفاءة، وصيانة البنية التحتية بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات فى ضوء استراتيحية الوزارة الهادفة إلي تطوير المنشآت الشبابية، وإتاحتها أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة، فضلاً عن تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مشيراً إلى الدور المجتمعي لمراكز الشباب فى أزمة كورونا من خلال الاستفادة منها، وإتاحتها لخدمة المواطنين فى خدمات البريد وصرف المعاشات، ومشاركة أعضائها من الشباب فى تطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها.

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