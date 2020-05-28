رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة التفريط فى بعض نجوم الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد بعد أن بدأت التقارير الصحفية والوكلاء الترويج لوجود عروض لبعض نجوم الفريق من الدوريات الخليجية.
وتصدر التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، المشهد فى الفترة الماضية، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل للهلال السعودى، ثم العين الإماراتى، ولكن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى،
الأمر لم يتوقف عند معلول بل وصل للثنائى حسين الشحات، جناح أيمن الفريق، وحارس المرمى محمد الشناوى، اللذين تلقيا اتصالات من بعض الوكلاء باهتمام نادى النصر السعودى بالحصول على خدمات الثنائى، خصوصًا أن النصر يستعد للاستغناء عن الحارس الأسترالى براد جونز، والمغربى نور الدين أمرابط.
وأغلق أيضاً مسئولو الأهلى الباب أمام فكرة رحيل الشناوى أو الشحات فى الموسم الجديد، خصوصًا فى ظل اعتماد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عليهما فى التشكيلة الأساسية.
فايلر كانت له رؤية واضحة فيما يخص رحيل لاعبى الفريق بعدما تمسك بشكل صارم ببقاء عناصر التشكيلة الأهلاوية كافة رافضاً التفريط فى أى لاعب من العناصر الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يتمسك بكتيبة نجومه.. وفايلر يرفض نغمة الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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