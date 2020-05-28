مروان محسن على أعتاب التجديد للأهلي

اقترب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، من تجديد عقده فى المرحلة المقبلة بعد أن أجرى وكيله تامر النحاس مباحثات مع لجنة التخطيطحول بعض الأمور الخاصة بالعقد الجديد لمروان مع اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء بنهاية الموسم المقبل.
استقر الأهلى على تجديد عقد مروان رغم الانتقادات التى تواجهه لأسباب عدة، أبرزها تمسك فايلر باستمراره بجانب الحفاظ على حقوق الأهلى، خصوصًا مع إمكان تسويقه مستقبلاً حال استمرار تراجع مستواه.
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