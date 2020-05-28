حملة تطهير وتعقيم بمراكز الشباب فى جميع المحافظات استعداداً لعودة النشاط

تنفذ وزارة الشباب والرياضة حملة موسعة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، والقيام بإجراء الصيانة المطلوبة لمنشآتها خلال الفترة الراهنة؛ استعداداً لاستئناف النشاط بها، وعودة العمل بها، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً منتصف يونيو المقبل. وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً منتصف يونيو المقبل. ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بالبدء الفعلي فى أعمال التعقيم والتطهير المطلوبة داخل 4300 مركز شباب بالنجوع والقري والمدن مع الالتزام بالاجراءات والضوابط الوقائية أثناء عملية التعقيم من ارتداء قفازات الأيدى، والكمامات، ومراعاة المسافات، وذلك فى إطار مجابهة انتشار

والرياضة بالبدء الفعلي فى أعمال التعقيم والتطهير المطلوبة داخل 4300 مركز شباب بالنجوع والقري والمدن مع الالتزام بالاجراءات والضوابط الوقائية أثناء عملية التعقيم من ارتداء قفازات الأيدى، والكمامات، ومراعاة المسافات، وذلك فى إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد

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