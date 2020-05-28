رياضة | صالح جمعة يواجه المصير المجهول في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يواجه المصير المجهول في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مصير صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي مجهولا حتى اليوم في القلعة الحمراء، في ظل الأزمة القوية بينه وبين السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق.

ويعاني نجم الأهلي من قلة المشاركة مع القلعة الحمراء، حيث لم يشارك المعلم في أي مباراة بالقميص الأحمر بقرار من السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق بسبب عدم قناعة الأخير به.

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وأكدت تقارير صحفية، أن صالح جمعة لايزال يتابع ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر مع النادي الأهلي الذي لو حدث لن يكون هناك له مكانا نهائيا بالقلعة الحمراء لكن حال حدوث غير ذلك برحيل المدرب قد يستمر صالح جمعة مع بطل الدوري المصري.

وكان فايلر، قد أعلن في أكثر من مناسبة عدم رغبته في تواجد صالح جمعة مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

وينتظر صالح جمعة حسم رينيه فايلر موقفه النهائي بخصوص تجديد عقده مع النادي الأهلي قبل الاستقرار على مستقبله مع القلعة الحمراء علما بأنه يتبقى له عامين في عقده مع بطل الدوري المصري.