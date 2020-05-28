رياضة | مورينيو يكشف صفقات توتنهام هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف صفقات توتنهام هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن صفقات فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قبل بداية الموسم الجديد.

ولم يعود النشاط الرياضي في انجلترا حتى الآن منذ توقفه في منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال ‏جوزيه مورينيو في تصريحات صحفية : "سوق الإنتقالات في الوقت الحالي هذا آخر شيء نفكر فيه، ولا أعتقد بأن العالم جاهز لاستقبال صفقات بأموال ضخمة، كما اعتداد الدوري على فعله في السابق".

وتابع مدرب توتنهام : "السؤال الآن هو متى سيتم افتتاح السوق؟، ولكن أيضا لن نقوم بصرف أنهار من الأموال، وسنكون عقلانين ومتوازنين، والفريق يحتاج بعض اللاعبين من أجل الظهور بشكل جيد في الموسم المقبل".