رياضة | الزمالك يتحرك لتحصين فرجاني ساسي من إغراءات العروض الخارجية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك لتحصين فرجاني ساسي من إغراءات العروض الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي الزمالك في التحرك خلال الساعات القليلة الماضية لتحصين التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق للحفاظ عليه من أي أطماع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رفض فرجاني ساسي تجديد عقده مع الزمالك ووجود نيه لديه في الرحيل في نهاية الموسم الجاري بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

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ولكن قرر مسئولو الزمالك التفاوض مع ساسي مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق لمدة أطول وسيقوم النادي برفع راتبه بما يتناسب معه.

وكلف الزمالك أحد مسئولو الفريق بالتواصل مع ساسي في الوقت الحالي والتفاوض معه لتجديد عقده وإقناعه بعدم الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.

ولا ينوي نادي الزمالك الانتظار حتى نهاية الموسم لبدأ التفاوض مع فرجاني ساسي لتجديد عقده بل سيحاول النادي انهاء هذا الأمر في الأيام القادمة للحفاظ على اللاعب.