رياضة | إنتر ميلان يصدم برشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يصدم برشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم بييرو أوسيليو المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره نادي برشلونة الاسباني الذي يرغب في ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال بييرو في تصريحات صحفية اليوم:"لدينا علاقة جيدة مع البارسا، وأخبرناهم أن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ليس للبيع، وإذا أرادوه عليهم دفع كسر قيمة الشرط الجزائي، هذا كل شيء".

بينما أشارت تقارير صحفية اسبانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يريد كاش وليس أقساط بخصوص المهاجم الدولي الأرجنتيني الذي يبلغ قيمة الشرط الجزائي مبلغ 111 مليون يورو، قيمة كسر عقد الارجنتيني، وهذا البند صالح فقط من 1 إلى 15 يوليو المقبل.

رغم هذه التقارير إلا أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو متفائلة بضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد.