رياضة | قنبلة الموسم.. نجم الأهلي الهارب يعرض خدماته على الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر قنبلة الموسم.. نجم الأهلي الهارب يعرض خدماته على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين بعرض خدماته على نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على نادي الزمالك التعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي السابق ونادي النجم الساحلي التونسي الحالي ليضمه الفريق الأبيض في الصيف القادم.

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وسيعرض نادي الزمالك ملف ضم كوليبالي على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ليحسم موقف النادي من ضم اللاعب من عدمه.

ويبحث نادي الزمالك منذ فترة عن التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز للتعاقد مع في الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم مع مصطفى محمد نجم الفريق الابيض.

يذكر أن سليماني كوليبالي كان قد هرب من صفوف الأهلي في مايو 2017 الماضي وقام النادي بتقديم شكوى ضده للأهلي وتم وقفه عن اللعب بشكل مؤقت ولكن انتقل بعد ذلك إلى نادي النجم الساحلي وتم الاتفاق بين الأهلي والنجم على دفع غرامه بسبب هروب اللاعب من الأحمر ولكن النادي التونسي دفع قسط واحد فقط من المبلغ ولازال هناك قسطين لم يقم بدفعهم وهناك أزمة جديدة في الطريق بين الطرفين.