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قرار قضائي جديد يتعلق بنيمار وقضية الضرائب

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار قضائي جديد يتعلق بنيمار وقضية الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

أعلنت تقارير صحفية برازيلية عن تفاصيل جديدة بشأن اتهام ​​ بالتهرب الضريبي وقضية انتقاله من سانتوس إلى ​​.

وأشارت التقارير إلى أن المحكمة الفيدرالية في سانتوس منحت أمرًا قضائيًا للمهاجم نيمار، وتعليق تحصيل الغرامة التي فرضتها مصلحة الضرائب التي ادعت أن اللاعب مدين بها وقدرها 88 مليون ريال برازيلي.

وسبق وتم تغريم نيمار بمبلغ 188 مليون ريال برازيلي في عام 2015، وتقول مصلحة الضرائب إنه حجب أكثر من 60 مليون ريال برازيلي عن الضرائب والمتعلقة بهذه العقود وفرضت عليه الغرامة بتهمة التحايل الضريبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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