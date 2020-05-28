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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام أجانب يقودون مباريات القمة لباقي جولات الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم جلب حكام أجانب من القارة الأوروبية والبقاء في السعودية لمدة شهر ونصف الشهر وذلك من أجل قيادة مباريات القمة فقط للجولات الثمانية الباقية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حسب مصدر لصحيفة الرياضية .
وأشارت الصحيفة الى أنه في حال اعتماد القرار سيلتحق الحكام بمعسكر الحكام السعوديين الذي ينطلق في مطلع آب/أغسطس المقبل في مدينة أبها لمدة 12 يومًا.
وكشفت ان اتحاد الكرة ربما سيواجه صعوبة في جلب حكام النخبة A من القارة الأوروبية بسبب التزامن مع مباريات دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن ملاحقه المباشر النصر وذلك قبل التوقف بسبب فيروس كورونا .
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