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حكام أجانب يقودون مباريات القمة لباقي جولات الدوري السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

يدرس ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ جلب حكام أجانب من القارة الأوروبية والبقاء في ​​ لمدة شهر ونصف الشهر وذلك من أجل قيادة مباريات القمة فقط للجولات الثمانية الباقية في ​دوري كأس للمحترفين​ حسب مصدر لصحيفة .

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وأشارت الصحيفة الى أنه في حال اعتماد القرار سيلتحق الحكام بمعسكر الحكام السعوديين الذي ينطلق في مطلع آب/أغسطس المقبل في مدينة أبها لمدة 12 يومًا.

وكشفت ان اتحاد الكرة ربما سيواجه صعوبة في جلب حكام النخبة A من القارة الأوروبية بسبب التزامن مع مباريات .

ويتصدر ​الهلال​ ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن ملاحقه المباشر ​النصر​ وذلك قبل التوقف بسبب فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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