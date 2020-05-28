حكام أجانب يقودون مباريات القمة لباقي جولات الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

يدرس ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ جلب حكام أجانب من القارة الأوروبية والبقاء في ​السعودية​ لمدة شهر ونصف الشهر وذلك من أجل قيادة مباريات القمة فقط للجولات الثمانية الباقية في ​دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين​ حسب مصدر لصحيفة الرياضية .

Advertisements

وأشارت الصحيفة الى أنه في حال اعتماد القرار سيلتحق الحكام بمعسكر الحكام السعوديين الذي ينطلق في مطلع آب/أغسطس المقبل في مدينة أبها لمدة 12 يومًا.

وكشفت ان اتحاد الكرة ربما سيواجه صعوبة في جلب حكام النخبة A من القارة الأوروبية بسبب التزامن مع مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ​الهلال​ ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن ملاحقه المباشر ​النصر​ وذلك قبل التوقف بسبب فيروس كورونا .