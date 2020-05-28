شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل رامي يفسخ عقده مع سوتشي الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 قرر المدافع الفرنسي ​عادل رامي​ فسخ عقده مع نادي سوتشي الروسي بعد ثلاثة أشهر فقط على الانضمام إلى صفوف الفريق.

ونقلت شبكة سبورت ميديا سيت عن وكيل أعمال عادل رامي قوله أن النادي الروسي لم يتعامل مع اللاعبين بالطريقة اللائقة خلال أزمة فيروس كورونا، واصفا تصرف النادي بأنه "سوء نية" تجاه رامي وزملائه، ما دفع المدافع الفرنسي إلى إتخاذ قرار بفسخ العقد، مضيفا أن موكله لم يحصل على أي تعويض إلى الآن. ولعب عادل رامي سابقا مع مارسيليا وفرنبخشة واشبيلية وميلان وفالنسيا.

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