اصابة الكورونا في صفوف بولونيا تعيد خلط الأوراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 رأت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن الحالة المُشتبه بها مصابة ب​فيروس كورونا​ في صفوف نادي ​بولونيا​ أعادت خلط الأوراق فيما يتعلق بمصير ​الدوري الايطالي​.

ومن المتوقع أن يصدر قرارا رسميا الخميس بشأن مصير الموسم الكروي بعد أن توقف في شهر آذار الماضي، وكل التوقعات كانت تشير إلى أن العودة ستكون منتصف حزيران، لكن بحسب الصحيفة، فإن ما حصل مع بولونيا سيدفع المعنيّين إلى إعادة النظر في القرار. وقرر بولونيا إيقاف التمارين الجماعية والعودة إلى التمارين الفردية لحين التأكد من الحالة.

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