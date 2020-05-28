موعدان مقترحان لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

طرحت لجنة المسابقات في ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ موعدين مقترحين لاقامة نصف نهائي ​كأس خادم الحرمين الشريفين​ .



وحسب مصدر لصحيفة الاقتصادية فان الموعد الأول المقترح بعدالجولة الرابعة من الجولات الثماني المتبقية ل​دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين​ بينما الموعد الآخر بعد ختام الدوري.

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واشارت الصحيفة الى أن جولات الدوري المتبقية ستقام كل 72 ساعة حيث سيتم التشاور على أن يكون هناك متسع من الوقت بين الجولتين الـ26 والـ27 لاقامة مبارتا نصف نهائي كأس الملك وفي حال تعذر ذلك ستقام بعد ختام الجولة ال30 الأخيرة من الدوري بـ 72 ساعة.

وأضافت أن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيتم تحديده في وقت لاحق بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مكان المباراة وموعدها.

يذكر ان المباراتين ستجمعان الهلال بأبها والنصر بالأهلي .