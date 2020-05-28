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موعدان مقترحان لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

طرحت لجنة المسابقات في ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ موعدين مقترحين لاقامة نصف نهائي ​كأس خادم الحرمين الشريفين​ .

وحسب مصدر لصحيفة الاقتصادية فان الموعد الأول المقترح بعدالجولة الرابعة من الجولات الثماني المتبقية ل​دوري كأس للمحترفين​ بينما الموعد الآخر بعد ختام الدوري.

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واشارت الصحيفة الى أن جولات الدوري المتبقية ستقام كل 72 ساعة حيث سيتم التشاور على أن يكون هناك متسع من الوقت بين الجولتين الـ26 والـ27 لاقامة مبارتا نصف نهائي كأس الملك وفي حال تعذر ذلك ستقام بعد ختام الجولة ال30 الأخيرة من الدوري بـ 72 ساعة.

وأضافت أن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيتم تحديده في وقت لاحق بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مكان المباراة وموعدها.

يذكر ان المباراتين ستجمعان الهلال بأبها والنصر بالأهلي .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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