شراء حقوق بث الدوري الإنجليزي وسيلة السعودية لاتمام صفقة نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

تخطط المملكة العربية السعودية الحصول على حقوق بث مباريات ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز وتحييد المخاوف بشأن قرصنة البث والتي أخرت صفقة شرائها لنادي ​نيوكاسل يونايتد​.



وعلى الرغم من أن هناك تقارير صحفية سابقة قد أكدت اقتراب إتمام تلك الصفقة إلا أن ​منظمة التجارة العالمية​ تسببت في إثارة الغموض حول إمكانية حدوث هذه الخطوة بعدما اكدت مسؤولية السعودية وراء تمويل قناة beoutQ المتهمة ببث الأنشطة الرياضية ومن ضمنها الدوري الإنكليزي دون أي حق قانوني.

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وحسب صحيفة "ميرور" الإنكليزية، فإن السعودية تسعى للاستحواذ على حقوق بث الدوري الإنجليزي الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدلًا من شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي ينتهي عقدها عام 2022 .

وأشارت إلى أن السعودية ترى أن لديها القوة المالية الكافية للتغلب على منافسيهم في قطر وشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي .

وأكدت أنه في حال نجاح السعودية في الحصول على تلك الحقوق فإن ذلك سيمهد الطريق أمام إتمام صفقة نيوكاسل.