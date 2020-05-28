المدير الرياضي للانتر يوجه رسالة لبرشلونة بشأن لاوتارو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

وجّه المدير الرياضي لنادي ​الانتر​ ​بييرو أوسييلو​ رسالة إلى نادي ​برشلونة​ بشأن النجم الارجنتيني ​لاوتارو مارتينيز​ الذي يُعتبر الهدف الأول للبلاوغرانا في سوق الإنتقالات، قائلا أن على برشلونة دفع قيمة البند الجزائي في عقده للحصول على خدماته.

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وقال أوسييلو نقلا عن موقع غول الايطالي: "لاوتارو ليس للبيع، سيرحل فقط إن تم دفع قيمة البند الجزائي، الطريق الوحيد الذي يجعله بعيدا عن الانتر هو هذا الأمر فقط".

وأضاف: "سنواصل المستقبل مع لاوتارو، لديه عامين في عقده معنا، اللاعب المهم في الانتر لا يكون لديه رغبة في الرحيل".

وتابع: "برشلونة؟ عدّة اندية تواصلت معنا لأجله، من بينها برشلونة، تربطنا معهم علاقة ودية وقلنا لهم أنه ليس للبيع، على النادي أن يدفع البند الجزائي إن أراد ضمه".