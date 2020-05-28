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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المدير الرياضي للانتر يوجه رسالة لبرشلونة بشأن لاوتارو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
وجّه المدير الرياضي لنادي الانتر بييرو أوسييلو رسالة إلى نادي برشلونة بشأن النجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يُعتبر الهدف الأول للبلاوغرانا في سوق الإنتقالات، قائلا أن على برشلونة دفع قيمة البند الجزائي في عقده للحصول على خدماته.
وقال أوسييلو نقلا عن موقع غول الايطالي: "لاوتارو ليس للبيع، سيرحل فقط إن تم دفع قيمة البند الجزائي، الطريق الوحيد الذي يجعله بعيدا عن الانتر هو هذا الأمر فقط".
وأضاف: "سنواصل المستقبل مع لاوتارو، لديه عامين في عقده معنا، اللاعب المهم في الانتر لا يكون لديه رغبة في الرحيل".
وتابع: "برشلونة؟ عدّة اندية تواصلت معنا لأجله، من بينها برشلونة، تربطنا معهم علاقة ودية وقلنا لهم أنه ليس للبيع، على النادي أن يدفع البند الجزائي إن أراد ضمه".
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