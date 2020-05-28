شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الاتحاد السكندرى بطلا للكأس لأول مرة بتاريخه على حساب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 28 مايو 1926 ، استطاع الاتحاد السكندري أن يخرج كأس مصر لأول مرة من العاصمة بعد أن احتكر المختلط "الزمالك حاليا"، الترسانة، والأهلي ألقاب النسخ الأربع الأولى للبطولة ، جاء تأهل الاتحاد السكندري للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية على التوالي أمام الأهلي حامل لقب البطولة في اخر موسمين ، أقيمت المباراة الأولى قبل ثلاثة أسابيع وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، سجل للأهلي حسين حجازى، وأحمد سليمان "هندنبرج"، بينما سجل جمال عزالدين "البرنس" هدفي زعيم الثغر، ليتحكم الفريقان لمواجهة أخرى على ملعب السكة الحديد بجزيرة بدران ، حسمها زعيم الثغر الذى تمكن من رد اعتباره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل لبطل الكأس السيد اسماعيل حودة هدفين، وجمال عزالدين البرنس هدفا، وسجل للأهلي محمود مختار التتش، وأحمد سليمان "هندنبرج" .

امثل فريق الاتحاد فى المباراة كلاً من : زكى الشل، حميدو شارلي، حسن حلمي، جمال عزالدين" البرنس"، حسن رجب، خميس بدر، جابر الصوري، حافظ شرارة "بيزا"، محمود إسماعيل "حودة"، السيد إسماعيل" حودة"، إبراهيم الميزغني ، بينما مثل الأهلى في المباراة كل من: عزيز فهمى، محمد علي رسمي، أحمد رفعت، رزق الله حنين، علي الحسنى، أحمد سليمان"هندنبرج"،جميل الزبير، محمود مختار التتش، حسين حجازي، خليل حسنى، ممدوح مختار صقر.

وتعد مسابقة كأس مصر هى البطولة الأقدم التى ينظمها اتحاد كرة محلى فى تاريخ الكرة الأفريقية، وليس المصرية فحسب، فقد بدأت فى موسم 1921-1922.

وانطلقت البطولة العريقة تحت مسمى كأس التفوق المصرية "كأس الأمير فاروق" فى الفترة من 1922 إلى 1942 ثم تغير اسمها إلى كأس الملك من 1943 إلى 1952، قبل أن يعدل اسمها للمرة الأخيرة، لتصبح كأس مصر حتى الآن.

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فى مارس "1922" تقرر إقامة أول مسابقة مصرية خالصة تابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث كانت البطولة الأبرز قبلها هى الكأس السلطانية التى بدأت عام 1917 تحت إشراف الاتحاد المختلط.

الاتحاد السكندري هو ثالث الأندية الأكثر تتويجا بكأس مصر بعد الاهلى والزمالك، إذ نالها 6 مرات كما جاء وصيفا للبطل فى 8 مناسبات.

ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976.

ويعد الأهلى صاحب السجل التاريخى فى عدد مرات التتويج بكأس مصر، إذ حصدها 36 مرة كما يعد أكثر الأندية حصولا على المركز الثانى فى البطولة نفسها بـ 15 مرة

الزمالك يأتى فى المركز الثانى من حيث الألقاب بعد أن فاز بالبطولة 27 مرة، بينما جاء وصيفا للبطل 13 مرة.