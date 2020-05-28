شكرا لقرائتكم شاهد.. سيد معوض يتحدى ملل توقف كورونا بركوب الدراجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدى سيد معوض نجم النادى الأهلى السابق وعضو الجهاز الفنى لمنتخب مصر، ملل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد بركوب الدراجة، بعدما تسبب الفيروس العالمى فى توقف الأنشطة الرياضية فى العديد من دول العالم وإجبار الملايين على البقاء فى منازلهم ، ونشر سيد معوض صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال ركوبه الدراجة، كوسيلة لكسر ملل توقف النشاط الرياضى، حيث يحرص سيد معوض على لعب التنس أو ركوب الدراجة بين الحين والآخر منذ اعتزاله كرة القدم كوسيلة للتسلية وممارسة الرياضة للحفاظ على لياقته.



سيد معوض

وفى وقت سابق، أكد سيد معوض، مدرب مساعد منتخب مصر،إن هناك ظروفا صعبة واجهت المنتخب الأول أدت لعدم خروج النتائج بشكل مرضٍ للجماهير فى أول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

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وأضاف سيد معوض، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إقامة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى نفس موعد مباراتىّ كينيا وجزر القمر حرم المنتخب من لاعبين مميزين، بجانب توقف الدورى قبل المباراتين بفترة طويلة ما أثر سلباً على لياقة اللاعبين فنياً وبدنياً، وكذلك الإصابات المؤثرة والغيابات، وعلى رأسها محمد صلاح ولاعبى بيراميدز، وبلا شك كل هذا منعنا من تحقيق الفوز فى المباراتين.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم منتخبات كل من الجابون وليبيا وأنجولا.. وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما تم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.