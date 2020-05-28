شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يستعد لاستئناف الدوري بمباراة خماسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب تونس استعداداته لاستئناف الدوري العام، بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر ساسي فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال مشاركته في مباراة كرة قدم خماسية مع أصدقائه، وكان ساسي قد فضل السفر إلى تونس في بداية أزمة كورونا ليكون برفقة عائلته، ويحرص الدولي التونسي على التدريب اليومي بشكل منتظم وفقاً لخطة الاعداد التي وضعها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

وتصدر فرجانى ساسى قائمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية على موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رغم تراجع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضى وبشكل عام شارك فرجانى ساسى مع الزمالك في 23 مباراة بالموسم الجارى بمختلف البطولات، استطاع خلالها الدولى التونسى أن يحرز هدفين ويصنع مثلهما، ومنذ انضمامه إلى القلعة البيضاء استطاع ساسي أن يشكل مصدر قوة لا يستهان بها فى وسط ملعب الفريق الأبيض.

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وكشف مسئولو الزمالك أنه لن يتم اتخاذ قرار بعودة التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأبيض، لحين اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد عودة التدريبات المتوقفة فى الفترة الحالية لتوقف النشاط الكروى.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويتمسك الفرنسى كارتيرون باستمرار الثلاثى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، حيث يحرص المدرب الفرنسى على مواصلة متابعة خوضهم للتدريبات البدنية ويقوم الثلاثى بإرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.